Solidays jour 2, on y était, on vous raconte !

Youssoupha, Dadju, Koba LaD ou encore Josman au programme...

Samedi, le deuxième jour de la 21ème édition de Solidays commence.

Histoire de débuter la journée en beauté, on se dirige vers la scène de Paris, là où Youssoupha se produit à 17h30. S'il fait encore jour, le public est déjà au rendez-vous et bien décidé à s'ambiancer sur les morceaux du rappeur. C'est donc tout naturellement qu'en deux classiques, Youssoupha n'hésite pas à jouer avec ses supporters en les faisant bouger de gauche à droite, de bas en haut...

En passant de titres de ce style à d'autres plus mélancoliques, l'artiste a réussi à nous faire passer par plusieurs états : de l'enjaillement au frisson. Un beau premier concert en ce samedi ensoleillé.

Peu après, c'est au tour de Koba Lad de nous faire passer un bon moment. C'est sur la scène du Dôme que l'on retrouve le rappeur aux alentours de 19h. Alors que toutes les personnes qui étaient venues pour le voir s'amusaient et dansaient comme il se doit, d'autres, intriguées en passant devant, se sont pris au jeu alors qu'ils n'avaient pas pour habitude d'écouter l'artiste. Résultat, on a entendu plusieurs fois dans la foule des personnes dire que le concert était très sympa et qu'ils ne s'y attendaient pas. Que du positif pour l'artiste !

21h, la soirée commence à être bien entamée. Quoi de mieux qu'un petit concert de Dadju ? Énormément de personnes étaient présentes, et on s'y attendait. Alors que les classiques ne sont pas ce qu'il manque à l'artiste, le public connaissait absolument par coeur tous les titres qu'ils interprétaient. Aussi, on a vu Dadju sur les refrains, mais le moins que l'on puisse dire est que pratiquement tout le reste des couplets étaient chantés par la foule. Une beau moment de partage qui donne la couleur pour le 29 novembre 2019 à Bercy...

On termine la soirée avec Josman en concert sur la scène du Domino. Même si certains ont pu découvrir l'artiste hier, on a quand même bien senti que son public était bien averti et présent pour lui. Véritable étoile montante, Josman a été totalement à la hauteur de nos attentes...

Rendez-vous tout à l'heure avec une grosse programmation pour cette dernière journée de festival. On y retourvera notamment NTM, Angèle, J Balvin ou encore Moha La Squale !