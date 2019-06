Solidays jour 1, on y était, on vous raconte !

Ninho, Lomepal ou encore Macklemore au programme...

A l'instar de We Love Green au début du mois, cette fois-ci c'est à Solidays que nous nous sommes venus hier soir. Pour ce premier jour de festival qui se déroule du 21 au 23 juin, le soleil était de la partie également.

Au programme ? Un beau pannelle d'artistes rap. On y a retrouvé de grosses pointures comme Al'Tarba x Senbeï, Lomepal, Macklemore ou encore Ninho.

On a donc commencé la soirée avec Ninho qui se produisait sur une des plus grosses scènes de l'événement : la Bagatelle. C'est donc au milieu d'une foule de personnes très enjaillées que l'on a pu écouter les classiques du rappeur comme "Mamacita", "Maman ne le sait pas" ou encore "Air Max". Si Niska et Rim'K n'étaient pas présents pendant le show, le backeur de Ninho a assuré leurs couplets extrêmement bien. Les deux rappeurs donnaient tout, sans aucun playback et le moins que l'on puisse dire est que l'ambiance était au rendez-vous. Entre chaque titres, les artistes ne manquaient pas de scander le nom du label de Ninho : TTR (Tiens Tiens Retiens) ! Une belle préparation pour le Bercy le 12 mars prochain...

S'en ai suivi le concert de Lomepal sur une grosse scène également, non loin de la précédente appelée "Paris". Dans une ambiance plus calme et vaporeuse, l'artiste a tenu la scène avec une belle énergie. Le ponpon du spectacle, c'est quand Orelsan est arrivé par surprise sous les lumières bleues de la scène interpréter "La vérité".

Histoire de terminer la soirée en beauté, on prend la direction de la scène juste à côté, sous les décorations lumineuses. Sur scène : Macklemore. Le rappeur très attendu par ses supporters a bien entendu enchaîné ses tubes comme "Can’t hold us" ou encore "THRIFTSHOP" devant une foule complètement réceptive. Il faut dire que la soirée était bien entamée et que le public était chaud. Si tout le monde dansait, Macklemore n'a pas manqué de nous transmettre son expérience de la scène et sa belle énergie très transmissible !

Rendez-vous toute à l'heure pour les concerts de Dadju, Koba LaD et Youssoupha entre autres !