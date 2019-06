50 Cent x Young Buck : toujours en guerre !

Les hostilités continuent...

Si l’on entend beaucoup parler 50 Cent et Young Buck depuis ces dernières semaines, c’est que les deux rappeurs ne cessent de s’envoyer des piques.

Anciennement tous deux membres du label G-Unit Records, les deux artistes ont vu leur route se séparer, et un fossé se creuser entre eux. Depuis, la guerre entre les les deux artistes grandit de plus en plus.

Alors qu’une photo avait refait surface il y a deux semaines, sur laquelle on peut voir Young Buck quelque peu "gêné" de la présence d’un personne transgenre, 50 Cent s’en était servi allègrement pour dire publiquement qu’il pensait que Young Buck était homosexuel, mais qu’il ne l'assumait pas aux yeux du public…

Il y a quelques heures, un nouvel événement est venu remuer le couteau dans la plaie. Un fan de 50 Cent apparemment agressif , s'est approché de Young Buck alors qu'il faisait ses courses.

Lorsque le rappeur lui a poliment ordonné de cesser de le filmer, la personne derrière la caméra est devenue plus conflictuelle et a posé des questions sur sa prétendue relation transsexuelle.

"Qu'est-ce qui se passe avec toi et 50" (...) "Il a dit que tu te foutais des transsexuelles, est-ce vrai? Tiens-toi, nous sommes sur le point de nous débarrasser ...Est-ce vrai?"

Young Buck réagit de plus belle ensuite hors caméra: "J'ai quelque chose dans la voiture", ce à quoi l'homme répond: "Ouais, j'ai aussi quelque chose dans la voiture. J'ai quelque chose dans la voiture aussi."

À partir de là, la vidéo est coupée... 50 Cent ne devrait pas tarder à réagir.