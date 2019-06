No Limit : La nouvelle compilation avec Orelsan, Alonzo ou encore Sadek !

Découvrez le premier teaser de la compilation No Limit en compagnie d’Orelsan, Alonzo et Sadek pour ne citer qu’eux…

"No Limit", voici la toute nouvelle compilation du game à venir. Un projet pour le moins mystérieux où de nombreuses têtes d’affiche viendront performer telles que Orelsan, Alonzo, Sadek ou encore les 4 Keus.

Ce vendredi, le tout premier single déferlera sur YouTube. Teasé sur le compte Instagram de Mansa Music, un court extrait montre le jeune groupe 4 Keus en studio, de l’écriture à l’enregistrement, des images rythmées par une production dansante aux sonorités africaines.

Malgré un manque d’informations, nous pouvons vous confirmer la présence des stars Orelsan, Lefa, Sadek ou encore Alonzo. À tour de rôle, les artistes révéleront leur titre tiré de cette compilation "No Limit", l’été s’annonce donc très chargé pour les fans du rap français ! Sous la tutelle de Mansa Music, cette compilation livrera des collaborations surprenantes et inattendues. Comme annoncé sur le compte Instagram de Mansa, les rappeurs présents mélangeront leurs univers afin de créer des featurings qui resteront gravés dans le rap français.

"No Limit" est avant tout un état d’esprit. Une compilation mettant en avant le dépassement de soi, le courage, la force et la détermination… il ne nous reste plus qu’à attendre l’annonce d’une date de sortie et d’une tracklist. En attendant, on vous donne rendez-vous ce vendredi 21 juin pour découvrir "M'en Aller", le tout premier extrait de cette compilation des plus attendues…Soyez prêts ! Pour découvrir le teaser, ça se passe juste en dessous :