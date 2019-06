Drake : Ecoutez les deux titres dévoilés pour fêter la victoire des Raptors !

"Omertà" et "Money In The Grave" disponibles partout...

Comme promis, Drake a partagé deux nouveaux singles inédits pour célébrer le championnat NBA des Raptors de Toronto, qu'il surnomme "le meilleur du monde".

Pour rappel, les Raptors ont battu les Golden State Warriors jeudi soir (13 juin) lors du sixième match, pour la première fois en 24 ans d’existence. Une nouvelle qui n’a pas manqué de réjouir Drake, supporter numéro 1 de la franchise canadienne. Dreezy n'a d’ailleurs jamais cessé de donner de l’amour à ses Raptors et de se faire remarquer tout au long des playoffs. Trashtalking, piques sur les réseaux sociaux, le rappeur a redoublé de ferveur à chaque tour pour aider Toronto dans la conquête du titre.

Le premier morceau s'intitule donc "Omertà" - le code italien du silence et de l'honneur - et il semble avoir été écrite récemment. Tout au long du morceau, il parle de sa prochaine résidence à Las Vegas, de son statut sur Forbes dans le top 5 des plus grosses fortunes Hip-Hop; et du morceau "The Story Of Adidon" de Pusha T qui a fait polémique. Produit notamment par OZ (à qui l'on doit "Sicko Mode" de Travis Scott entre autres), la track met d'emblée la barre haute.

Le deuxième titre s'intitule "Money In The Grave" et comprend une connexion avec Rick Ross. Il est légèrement plus agressif que “Omertá” et envoie des punchlines très incisives.

Une belle surprise qui saura à coup sûr ravir les fans de l'artiste mais aussi les supporters de l'équipe. Les deux titres sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, alors plus de temps à perdre pour aller découvrir ça !