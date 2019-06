Les rappeurs les plus riches du game dévoilés !

Forbes révèle le top 5 des plus grosses fortunes du Hip-Hop...

Si l'on a appris en début de mois que la plus grosse fortune du Hip Hop est belle et bien Jay-Z actuellement, Forbes n'est pas prêt de s'arrêter là. Le site a en effet pris l'initiative d'établir le top 5 des artistes Hip-Hop les plus fortunés, et de le révéler au grand jour.

Sur leur page, on peut donc désormais trouver les cinq noms des rappeurs qui ont les plus gros comptes en banques. En tête, Jay-Z donc, avec la modique somme d'un milliard de dollars. Si l'on prend en compte sa famille mais surtout sa femme Beyoncé, ils totalisent désormais 1,4 milliard de dollars. Rien que ça...

Juste derrière lui, c'est Dr. Dre que l'on retrouve avec 800 millions de dollars. Cela fait cinq ans que l'artiste s'est proclamé milliardaire, mais Forbes n’est toujours pas d’accord avec l’évaluation faite à la suite de l’achat de 3 milliards de dollars de la ligne de casque Beats By Dr. Dre par Apple...

740 millions de dollars, c'est la somme que possède Diddy, se plaçant donc en troisième place de ce top mémorable.

"J'ai commencé ma carrière dans le monde des affaires à l'âge de 12 ans, en livrant des journaux. (...) Depuis lors, j'ai toujours compris que si je donnais le meilleur à mes clients et que je les entretenais différemment, qu'il s'agisse de musique, de vêtements ou de vodka, j'obtiendrais un retour sur mon dur labeur."

Kanye West arrive après avec 240 millions de dollars, et le moins que l'on puisse dire est que sa collaboration avec la marque Adidas n'y est pas pour rien !

La fortune de Drake a augmenté de 50% au cours de la dernière année, alimentée par des avoirs allant de l'immobilier à son whisky Virginia Black, ainsi que par une tournée lucrative et une nouvelle résidence au XS Nightclub à Las Vegas. Sa fortune s'élève aujourd'hui à 150 millions de dollars. Il est en cinquième place de ce top !