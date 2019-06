Fianso : Un nouvel épisode de "Rentre Dans Le Cercle" en partenariat avec Adidas !

Fianso relance la machine avec un puissant "Rentre Dans Le Cercle" en collaboration avec Adidas et Tango League, rien que ça !

Vous l’attendiez ? Ça vient tout juste d’arriver. En partenariat avec Adidas et Tango League, un nouvel épisode de "Rentre Dans Le Cercle" vient de voir le jour sur la chaîne YouTube Daymolition, et les artistes devraient vous plaire !

En novembre dernier, Sofiane présentait un hors-série en partenariat avec Red Bull. Présent sur tous les fronts, le boss des Affranchis en dévoile un nouveau, mais cette fois-ci aux côtés d’Adidas et du tournois de foot-freestyle Tango League.

En direct de Barbès, découvrez les performances de Bolémvn, Junior Bvndo, Rvzmo, Fanny Polly, Nahir Ledg et Guy2bezbar. Sur des productions du compositeur multi-platinum baptisé DIIAS et membre du label Affranchis, les rappeurs crament à tour de rôle le micro sous cette pluie battante ! Mixé par Dj R, Dj officiel d’Heuss l’Enfoiré, on vous laisse découvrir le premier hors-série d’une longue série.

Business man accompli, rien n’effraie Sofiane qui n’hésite pas à se lancer dans divers projets comme le théâtre, le cinéma ou encore son dernier projet en date sur Twitch. En ce qui concerne son premier amour, à savoir la musique, Fianso a récemment soutenu son ami de longue date Bakhaw sur le dernier clip de ce dernier intitulé "On n’était pas fou", mais toujours pas de projet annoncé… cela ne devrait pas tarder face à la productivité débordante du rappeur du Blanc-Mesnil.

En attendant, découvrez sans plus tarder le nouvel épisode de son concept "Rentre Dans Le Cercle".