Dj Khaled pousse un coup de gueule contre Tyler, The Creator !

Le producteur n'est pas satisfait des ventes de son album...

Alors que Dj Khaled a dévoilé son nouvel album “Father of Asahd” le 17 mai dernier, l’artiste semble contrarié. Après avoir découvert les chiffres de vente de son projet, il pense n’avoir pas obtenu le résultat qu’il espérait.

Dans une vidéo supprimée depuis (sur son compte), le producteur était visiblement très énervé après avoir appris qu'"IGOR", le nouvel album de Tyler, The Creator, avait explosé les scores.

Pendant le discours de Dj Khaled publié sur les réseaux sociaux, il dit que personne n’écoute l’album "mystérieux" de Tyler.

“Je fais des albums pour que les gens puissent les écouter. (...) Et vous l'écouter réellement. Vous savez, au volant de votre voiture, vous entendez une autre voiture l’écouter aussi. Allez chez le coiffeur, vous les entendrez passer. Vous savez, allumez la radio et vous les entendrez aussi. Ma musique passe partout - c'est ce qu'on appelle de la bonne musique. (...) Cela s'appelle des albums où vous entendez réellement les chansons. Pas de la merde mystérieuse, que tu n’entends jamais nul part”.

Plus tard, un fan est intervenu dans la vidéo et a écrit: "Waouh, c'est plutôt bon pour une "merde mystérieuse"". Tyler, The Creator a répondu avec un peu plus de distance : "Ouais, je suis, IGOR OUT NOW."

Si cette petite altercation a fait du bruit, les deux artistes continuent de promouvoir tranquillement leur projet de leur côté. D’ailleurs, Tyler, The Creator débute une tournée à la fin du mois aux Etats-Unis !