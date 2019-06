Le volume 2 de la compile "Game Over " verra bientôt le jour !

Ninho et Niro au programme...

“Game Over”, c’est ce genre de compile légendaire réunissant la crème de la crème du rap français. Si l’on a pu en découvrir le tout premier volume en avril 2018, la barre avait été mise d’emblée très haute. C’est en effet une tracklist réunissant Vald, Aya Nakamura, Ninho ou encore Sofiane pour ne pas tous les citer; qui avait été proposée.

Pour courroner le tout, un concert mémorable avait été donné au Zénith de Paris pour que chaque artiste puisse venir y interpréter son morceau.

Après le grand succès de ce projet, un deuxième volume verra bientôt le jour, et cela risque de ne pas être décevant. Alors que la sortie de la compile a récemment été annoncée, on connaît d’ores et déjà deux artistes qui seront de la partie.

Deux talents, deux générations représentées… Ce sont Ninho et Niro qui seront belle et bien présents sur le projet ! Un beau choix montrant bien le désir de dévoiler un pannelle représentatif des talents rap d'aujourd'hui. Le niveau a été placé directement, et on se demande bien quels seront les autres artistes à les rejoindre.

Si une vidéo de teasing a été dévoilée sur les réseaux sociaux, on peut déjà se faire une idée de la couleur du projet. Niveau réactions, les commentaires fusent et les supporters des artistes sont très impatients.

En attendant d’avoir davantage de détails sur ce qui nous attend le 28 juin prochain, on vous laisse découvrir ces quelques images. Et restez bien à l’affût, qui sait, un live à l'image du précédent sera peut-être annoncé également bientôt ? Seul le temps nous le dira !