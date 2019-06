50 Cent x Young Buck : le clash continue de plus belle !

Une certaine photo refait surface...

On vous en parlait le mois dernier déjà, le clash entre 50 Cent et Young Buck est à nouveau d’actualité, et on dirait bien que les deux rappeurs ont toujours la même haine l’un envers l’autre. Pour rappel, s’ils se détestent aujourd’hui, cela n’a pas toujours été le cas. Anciennement tous deux membres du label G-Unit Records, les deux artistes ont vu leur route se séparer, et un fossé se creuser entre eux.

Il y a plus d’un mois maintenant, 50 Cent disait publiquement qu’il pensait que Young Buck était homosexuel, mais qu’il ne l'assumait pas aux yeux du public. Une histoire de dette financière avait également refait surface, remise sur le tapis par ce dernier.

Alors que les jours ont passé depuis, 50 Cent ne lâche toujours l’affaire et continue de tenir des propos déplacés sur Young Buck à propos de ses préférences sexuelles. C’est une photo qui vient de refaire surface. Dessus, on y voit les deux ex collègues poser aux côtés d’une personne qui semble transexuelle. Si 50 Cent a l'air détendu, Young Buck est plutôt mal à l’aise.

En légende de cette publication, on peut lire :

«Lorsque vous êtes à l’aise avec votre sexualité, vous vous déplacez différemment. Buck essaie de se distancer (...) Yo c'est vrai, je me souviens de ce jour. (...) Et cet imbécile sortait avec un garçon en bas."

Alors que 50 Cent est reparti dans ses vieilles habitudes de clashs sur les réseaux sociaux, son actualité est également tournée autour de la musique. De retour en studio avec Scott Storch et Dr Dre, le rappeur est en pleine préparation de nouvelles sorties. Restez bien à l'affût !