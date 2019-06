Nekfeu bientôt en tournée ?

"Les étoiles vagabondes" rencontrent un gros succès...

Alors que Nekfeu n’avait pas révélé de projet à son public plus de deux ans et demi maintenant avec “Cyborg”, il a décidé de revenir sur le devant de la scène, et pas n’importe comment. Intitulé “Les étoiles vagabondes”, son nouveau projet qui vient de voir le jour a déjà fait couler beaucoup d’encre, et pour cause.

100 000, c’est le nombre de personnes qui étaient présentes à la projection du documentaire sur ce nouvel album, jeudi soir dernier. C’est en effet au cinéma que l’artiste a décidé de faire découvrir son opus, un beau challenge qui a été validé en France mais aussi à l’international. En recherche d’inspiration à travers le monde ces derniers temps, Nekfeu met en lumière ses voyages introspectifs qui lui ont permis d’en arriver là où il est aujourd'hui. Pour se faire, il n'a pas manqué de pas de partager ce plaisir en invitant des artistes talentueux sur la tracklist. C’est ainsi que l’on retrouve Vanessa Paradis, Alpha Wann ou encore Damso sur le projet. Un beau programme.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Nekfeu vient de suggérer qu’il défendra bientôt son album sur scène :

‪On vient d’avoir les chiffres pour le film, ça m’a giflé... Hier soir on était + de 100000 réunis.. pour une seule séance.. je sais pas quoi dire, va falloir exprimer ça sur scène!! ‬merci.‬”

Rien a été annoncé officiellement, mais la suite logique est en effet que le rappeur nous fasse vivre son album en live. Pour le moment, aucune information précise n'a été donnée là-dessus donc, mais restez bien à l’affût, cela ne devrait pas tarder à arriver !