PNL : la collection "QLF" disponible sur Internet !

Une annonce qui a fait carton plein...

On vous en parlait il y a deux semaines maintenant, le fameux pop-up store de PNL qui a eu lieu à Paris les 25 et 26 mai dernier a eu un énorme succès !

Si les deux rappeurs présentaient leur collection qu’ils ont choisi d’intituler “QLF” tout simplement, le moins que l’on puisse dire est que leurs supporters étaient au rendez-vous. Très attendu par le public de PNL, cet événement a fait beaucoup de bruit et a fait déplacer beaucoup de monde. Ce sont plus de 400 personnes qui faisaient la queue dans la rue dès 7h du matin dans le troisième arrondissement de Paris. Une belle réussite.

Avec un scénographie très soignée et une communication étudiée, Ademo et N.O.S ont fait carton plein avec leurs vêtements et accessoires. Survêtements, coques de téléphone, briquets, sacs,...tout a été acheté à une rapidité spectaculaire.

Alors que certains n’ont peut-être pas eu la chance de se rendre dans la boutique et n’ont pas eu les produits qu’ils désiraient se procurer, PNL a envoyé la solution, tout simplement. C’est en effet hier, en fin d’après-midi, que l’on a appris la nouvelle : toute la collection “QLF” est disponible sur leur site internet depuis hier, 20h. A l’image de leur boutique éphémère, l’engouement autour de cette nouvelle est fort. Si l’on se rend sur le site, on peut s'apercevoir que seulement quelques heures après cette annonce, certains produits sont déjà épuisés. Extrêmement forts en communication et en marketing, le duo n’a pas manqué son coup une fois de plus...