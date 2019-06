Damso x Booba : un clash et une annonce de nouveau projet !

"QALF" bientôt disponible...

Depuis quelques heures, Booba et ses clashs légendaires sur les réseaux sociaux sont à nouveau le sujet incontournable traité par les médias, et pour cause.

Après s’en être pris à Kaaris lors de la nouvelle de l'incarcération de Rohff, le DUC envoie des piques à Damso publiquement.

C’est sur son compte Instagram qu’il n’a pas hésité à pousser un nouveau coup de gueule. Si le nouvel album de Nekfeu, “Les étoiles vagabondes”, vient de voir le jour, un des feats de ce dernier a fait couler beaucoup d’encre : “Tricheurs”. Sur ce morceau, le Fennek a effectivement eu la riche idée de collaborer avec Dems, et il faut croire que le résultat n’a pas plu à tout le monde.

Booba en a en effet relevé certaines phases :

“J’ai pris des grammes et j’ai perdu des kilos, t’assumes pas ta calvitie comme Ne-Yo”

“Les maisons de disques sont des salopes, c’pour ça qu’elles font des avances. J’f’rai pas deux fois la même erreur”.

Pour rappel, les deux rappeurs sont en opposition forte depuis que Damso a quitté le label 92i, après avoir produit trois albums avec. Booba s’est donc senti visé et l'a fait savoir haut et fort.

Damso, quant à lui, a réagi avec beaucoup de distance à cela et s’est même montré très malin. Conscient que cette histoire serait relayée et médiatisée fortement, il en a profité pour faire une annonce, et pas des moindres : un nouveau projet intitulé “QALF” verra le jour cette année !

Booba lui a répondu sans attendre, en clôturant ce clash pour le moins particulier :

“Damso, Je te souhaite bien du courage petite p*te ingrate que tu es tu vas comprendre ce qu’est la piraterie.”

On vous laisse découvrir les publications ci-dessous !