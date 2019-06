Lacrim va sortir un titre en hommage à Karim Benzema !

Teasé via instagram, le futur titre de Lacrim “Karim B” devrait rendre hommage à Karim Benzema !

Visiblement, Lacrim a décidé de faire de 2019 l’année de la productivité après des mois plutôt calmes en 2018. Suite à son dernier double album éponyme “Lacrim”, El Tiguere s’est très rapidement tourné vers l’avenir puisqu’il a dévoilé la future sortie de “R.I.P.R.O 4” qui s'annonce comme la quatrième édition de la série de mixtapes “R.I.P.R.O”.

Si on ne connaît pas encore la tracklist de ce futur projet, il est en revanche possible qu’on en ait déjà quelques indices. En effet, Lacrim vient de teaser un nouveau morceau, et il se pourrait bien que le titre face partie de la mixtape…

Nommé “Karim B”, le track rendra hommage à la star française du football Karim Benzema. C’est sur instagram que el Tiguere a décidé de dévoiler sa future sortie avec une vidéo où ses followers peuvent retrouver le footballeur dans les rues, les quartiers de Miami voire même en compagnie de Booba !

Pour accompagner les images de KB9, il y a bien entendu un extrait inédit du morceau “Karim B”. On y entend Lacrim débiter un flow autotuné, mélancolique et planant associé à des lyrics bien choisis. Si vous ajoutez à celà une prod aux accents clouds qui colle parfaitement avec le rap du Tiguere, on obtient un extrait alléchant annonçant un morceau qui sera certainement à la hauteur des attentes du public.

Les fans du rappeur du 94 devront cependant patienter un peu pour découvrir le titre complet, que ce soit avec la sortie de “R.I.P.R.O 4” ou simplement en single...