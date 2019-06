Aretha Franklin : le documentaire inédit sur la légende est disponible !

L'enregistrement d'"Amazing Grace" mis en images...

“Amazing Grace”, on le sait, c’est l’album gospel éponyme le plus légendaire d’une légende : Aretha Franklin.

Quarante-sept ans après la date de sortie souhaité, le documentaire d’Alan Elliott et de Sydney Pollack sur le concert mythique de cet opus live va enfin voir le jour !

S’il a fallu attendre autant d’années, c’est que l’équipe envoyée pour filmer le live d’Aretha Franklin de ce double album n’avait pas assuré en 1972. C’est donc pendant plusieurs années que les rushs sont restés dans les bureaux de Warner, inutilisés.

Alors que l’on pensait que ce film ne verrait jamais le jour, un jeune producteur, Alan Elliott, a mis le nez dedans en 1990, à notre plus grand plaisir. Malheureusement, la technique n’était pas assez évoluée pour sortir le film. Il a donc encore fallu attendre quelques années pour avoir les moyens de les développer… La reine de la soul avait déclaré adorer les images filmées mais les droits de diffusion n’étaient pour autant pas obtenus... il faudra patienter jusqu'à son décès en 2018 que sa nièce, Sabrina Owens, donne enfin son accord pour la sortie du documentaire.

C’est donc au cinéma que l’on peut d’ores et déjà visionner ces images, finalement sauvées. On y voit la diva chanter avec sa voix qui en a fait rêver plus d’un, la foule en lyes parmis laquelle on peut apercevoir les membres des Rolling Stones complètement passionnés… un beau programme !

On vous laisse donc prendre la direction des salles de cinéma pour découvrir ces images légendaires et vous en mettre plein les yeux !