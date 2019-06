Tyga, J Balvin et Chris Brown nous font Turn Up dans ''Haute'' !

Découvrez le dernier clip de Tyga : Haute Ft. J Balvin & Chris Brown, extrait de l’album Legendary prévu ce 7 juin

À quelques heures de la sortie de son septième solo, Tyga livre un nouveau banger en compagnie de J Balvin et Chris Brown. Prévu ce 7 juin, "Legendary" marquera le retour du hit maker ! Après un an de contenus comptabilisant plus d’un milliard de vues sur Youtube, ce nouvel album dominera à coup sûr cet été 2019 comme en atteste ce nouveau single

Intitulé "Haute", le cocktail est explosif. Destiné aux clubs, comme la plupart du temps, ce titre s’ajoute à la longue liste de ses hits et tubes. Soutenu par deux têtes d’affiche du game outre-Atlantique, Tyga fait le show et nous nargue une fois ce plus dans ce clip estival.

On vous laisse mater ça ci-dessous, on se donne rendez-vous dans quelques heures sur les plateformes de streaming pour la sortie de "Legendary".