Seth Gueko : Son classement des dix meilleurs rappeurs français !

Qui est le meilleur rappeur français selon Seth Gueko ?

Rappeur emblématique du rap français, Seth Gueko était l’invité de l’émission "Le QG", un concept animé par Guillaume Pley ainsi que Jimmy Labeey, et diffusé sur YouTube. Lors d’un jeu nommé "La coupe du monde des meilleurs rappeurs français", Seth Gueko a dû établir son classement parmi dix emcee, des choix cornéliens.

Choisis par les animateurs du QG, Kaaris, La Fouine, Nekfeu, Jul, Soprano, Roméo Elvis, Soolking, Booba, Vald, Gims, Rohff, PNL, Orelsan, L’Algérino, NTM et Lomepal se sont affrontés sur un tableau géant. Des quarts de finale au podium, Seth Gueko fait ses choix, certains bien plus durs que d’autres, et nomme le grand gagnant de ce tournois… encore faut-il qu’il y en ait qu'un !

Concernant la carrière de Seth Gueko, son dernier album en date baptisé "Destroy" est disponible depuis le 25 janvier, un opus à découvrir sans plus tarder si ce n’est déjà fait. Notez également que l’interprète de "Val d’Oseille" a fait son retour sur le grand écran, trois ans après "Pattaya", avec le film "Paradise Beach" aux côtés de Kool Shen, Dosseh, Nessbeal ou encore Hache-P.

Sachez que Seth Gueko revient pour de bon animer la France de ses sales punchlines. Ayant fermé son bar à Phuket, le barlou ouvrira prochainement son nouveau projet dans la capitale… en attendant, découvrez son classement des dix meilleurs rappeurs français ci-dessous :