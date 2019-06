Guizmo : bientôt la fin de son clash avec Nekfeu ?

La hache de guerre enterrée ? Guizmo soutien Nekfeu à deux reprises…

Sept ans de clash… Amis de longue date, l’un des duos de rap français les plus efficaces de sa génération, composé de Guizmo et Nekfeu, pourrait se reformer… ou du moins se reparler. Effectivement, Guizmo semble vouloir enterrer la hache de guerre, on vous raconte !

Phénomène du rap français, L’Entourage a révélé de nombreuses pépites depuis le début des années 2010, notamment Guizmo et Nekfeu, deux identités qui auraient dû décoller ensemble. Cependant, durant l’année 2012, L’Entourage a dévoilé un communiqué de presse annonçant le départ de Guizmo. La raison officielle ? Des choix artistiques différents.

Malheureusement, la véritable raison n’a jamais été dévoilée, mais tout portait à croire que Guizmo était à l’origine de cette séparation. Signé sur le label Y&W, les tensions ont pris de l’ampleur et les rumeurs aussi ! Entre sa relation avec la copine du membre du groupe surnommé Eff Gee, les histoires de certains teeshirts de L’Entourage où la quasi-totalité des recettes revenaient à Guizmo et Young & Willy ou encore un conflit plus personnel entre Guiz et Nek, la seule chose officielle fût cette séparation !

Après des années de piques dans la rue ou en studio, Guizmo semble vouloir enterrer la hache de guerre. Lors d’une interview pour le magazine Alohanews, l’auteur de "Chat perché" citait le nom de Nekfeu : "Un mec fan de NTM ne peut pas écouter de la trap toute la journée. […] Il va écouter du Niro, peut-être un peu de Guizmo ou alors même du Nekfeu ou Alpha Wann." Certes cela ne rabibochera pas les deux stars, mais Guizmo a fait part d’un nouveau soutien envers son ancien ami lors de sa semaine de promotion à Planete Rap.

En pleine promotion de son nouvel album "GPG2" prévu ce 7 juin, le lendemain du retour de Nekfeu au cinéma présentant son nouvel opus "Les Etoiles Vagabondes", Guizmo a surpris la sphère du game lors d’un entretien téléphonique avec un fan. Alors que ce dernier soutien Guizmo contre Nekfeu, Guizi Ouzou réplique : "Vive Nekfeu. La rancœur et la médisance c’est pas bon, ça sert à rien. Ca me fait plus mal au cœur à moi qu’aux autres au final."

Des mots forts qui ne passeront pas inaperçus. Cependant, Nekfeu souhait-il lui aussi mettre fin à ce clash ? Seul le temps nous le dira…