50 Cent s’en prend à Tony Yayo, membre de G-Unit !

Quand 50 Cent veut son argent et affiche son ami Tony Yayo sur les réseaux…

Il ne se passe pas un mois sans que 50 Cent s’en prenne à quelqu’un. Aujourd’hui, le leader de G-Unit s’attaque à Tony Yayo, membre de son groupe, afin de récupérer une somme d’argent qu’il lui devrait !

Ashanti, Ja Rule, Kanye West, Young Buck, Lord Jamar ou encore Common, nul n’échappe aux tacles de 50 Cent. Connu pour ses nombreux piques à destination de ses détracteurs et ceux de ses amis, 50 Cent manie sa carrière à la baguette et nul ne se mettra en travers de sa route… ou celle de son argent !

C’est sur Instagram, son réseau social fêtiche, que 50 Cent a encore faire des siennes en réclamant de l’argent à Tony Yayo. Lors d’un appel téléphonique, Curtis James Jackson, de son vrai nom, prend des nouvelles de son ancien compère afin de récupérer une somme d’argent prêtée il y a de ça plusieurs années : "Yo, comment ça va ? je t’appelais parce que je pensais aux gens qui me doivent de l’argent."

Alors qu’il a dernièrement réclamé pas moins de 300 000 dollars à Rotimi, acteur de la série Power, et même un million de dollars au coproducteur de cette même série du nom de Randall Emmett, Tony Yayo sent le coup venir et souhaite en savoir plus. 50 cent affirme qu’il lui doit de l’argent depuis l’époque dorée du label G-Unit Records et celle de ce dernier, un détail qui aurait échappé à Tony Yayo : "Tu ne m’as jamais dit que je devais te rembourser. Nous sommes amis, de quoi tu parles ?" Mais 50 cent ne voit pas les choses du même œil :" Ami ? je n’ai pas d’amis. Je t’aime bien mec, mais tu dois me rendre cet argent."

Business is Business, 50 cent ne fait pas dans les sentiments, et il semblerait que Tony Yayo en fasse tout autant pour rembourser sa dette : "Tu veux que je tue quelqu’un pour te rembourser c’est ça ? Je vais te payer comme ça !"

En attendant, aucun montant n’a été prononcé durant cet appel, mais on se doute qu’il doit chiffrer ! Encore une affaire concernant 50 Cent à suivre de près…