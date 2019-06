Mac Miller : Un documentaire sur sa vie en préparation !

Un documentaire dédié aux fans, selon le réalisateur…

C’est officiel ! Un réalisateur canadien du nom de CJ Wallis souhaite faire un film sur l’incroyable vie du regretté Mac Miller, un documentaire destiné à sa famille, ses amis et ses fans, selon les mots de ce dernier.

Disparu le 7 septembre dernier suite à un mélange de cocaïne et fetannyl, un très mauvais cocktail causant des ravages aux Etats-Unis, Mac Miller a laissé de nombreux fans derrière lui. Star mondiale connue pour ses nombreux projets certifiés, ses collaborations aux côtés des plus grands tels que Wiz Khalifa et Kendrick Lamar ou encore pour sa relation avec Ariana Grande, le rappeur de Pittsburgh s’est surtout démarqué par sa productivité et ses créations des plus artistiques.

Alors qu’un dernier opus de Mac Miller pourrait voir le jour prochainement, un album enregistré juste avant son décès, un documentaire retraçant sa vie sera disponible d’ici quelques moi. Annoncé ce 3 juin, CJ Wallis a révélé cette envie sur Twitter : "Durant l’année qui vient, je vais commencer à collecter des interviews et du contenu pour faire un documentaire sur Mac Miller, pour sa famille, ses amis et ses fans." Un projet désormais dans les rouages...

En attendant la sortie de ce film, certainement prévu pour l’année 2020, on vous laisse vous rejouer la vaste discographie d’un artiste parti beaucoup trop tôt…Nous vous tiendros bien évidemment informé si l'album en collaboration avec Madlib pointe le bout de son nez, on croise les doigts !