Tyga révèle tout de son nouvel album !

Un milliard de vues en un an, le nouvel album de Tyga s’annonce titanesque…

Un an que Tyga nous ambiance de ses singles comptabilisant plus d’un milliard de vues sur YouTube, il est grand temps pour lui de livrer un nouvel album réunissant ses derniers hits et bien plus !

Bien que certains le pensaient fini, Tyga a su revenir en grande pompe grâce à des morceaux et collaborations incontournables. Enfin prêt à dominer cet été 2019, Tyga vient d’annoncer la sortie de son septième album solo intitulé "Legendary" !

Prévu ce 7 juin, le fondateur de The Last Kings révèle également la cover de de cet album, plutôt critiquée sur Twitter. Considérée comme une cover datant des années 2010, on découvre Tyga en costume se tenant devant une Rolls-Royce Cullinan blanche aux côtés de deux vixens très peu vêtues.

Cependant, la tracklist n’a toujours pas été dévoilée sur ses réseaux sociaux. Malgré tout, sachez que les morceaux "Taste" avec Offset, "SWISH", "Dip" aux côtés de Nicki Minaj, "Swap Meet", "Floss In The Bank", "Girls Have Fun" en compagnie de G-Eazy et Rich The Kid et le dernier né intitulé "Goddamn" seront à coup sûr dans "Legendary" !

Rendez-vous ce 7 juin pour découvrir les nouveaux bangers de Tyga qui devraient résonner dans les plus grands clubs mondiaux tout l’été…