Oxmo Puccino annonce son grand retour en teasant un nouvel album !

Après de longues années d'absences, Oxmo Puccino refera surface dans le rap avec son nouveau projet "La Nuit Du Réveil" prévu pour le 6 septembre prochain !

Après une absence assez longue depuis 2015, il semble qu’ Oxmo Puccino soit prêt pour son grand retour. Un retour qu’on pouvait déjà pressentir après la sortie des deux singles “Brel” et “Peuvent pas” qui laissaient entrevoir la possible arrivée d’un nouveau projet. C’est ce qu’a confirmé Oxmo en teasant un nouvel album prévu pour le 6 septembre prochain et nommé “La Nuit Du Réveil” via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux hier.

On y découvre ce qui semble être les coulisses du shooting photo destiné à l’album et sa cover, en collaboration avec le photographe Fifou très réputé et demandé dans le milieu du rap. Ce dernier a en effet pu travailler avec de nombreux artistes et pas des moindres : Booba, Youssoupha, PNL, Rohff ou plus récemment Dinos ou PLK ont par exemple pu profiter de ses services.

Pour ce nouvel album, Le Black Popeye s'orientera vraisemblablement vers des visuels assez simples et naturels. C’est en tout cas ce que montre la vidéo puisqu’on y voit le rappeur se faire shooter sur des fonds de plage et coucher de soleil mais toujours dans la sobriété. La cover et les photos destinés au futur projet devraient être à la hauteur du très beau teaser que nous a offert Oxmo et son équipe.

Encore plus que la cover, on attend surtout les morceaux de “La Nuit Du Réveil”, qui viendront compléter une discographie déjà riche et fournie dans laquelle on peut trouver quelques albums marquants comme par exemple "Opéra Puccino" qui vient de fêter ses 20 ans .