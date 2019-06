Booba : son morceau “Arc-en-ciel” était en réalité destiné à Alizée !

Au cours d’une interview pour France Inter, Booba a révélé que son dernier tube “Arc-en-ciel” avait été écrit il y a déjà plusieurs année pour la chanteuse Alizée !

Après un passage remarqué samedi soir au festival We Love Green, Booba était présent sur France Inter dans l’émission Boomerang animée par le journaliste Augustin Trappenard. Direction artistique, vision de l’industrie musicale, passage du rap ou du hip-hop à la radio, B2O aborde dans cette interview des sujets aussi intéressants que variés. Entre deux questions, le Duc va d’ailleurs révéler une information exclusive concernant son dernier tube à succès Arc-en-ciel, sorti le 16 mai dernier.

“Ce titre là en fait, il a une histoire. A la base il n’est pas pour moi. C’est un titre que j’ai écrit il y a 10 ans et que je voulais donner à Alizée, la petite protégée de Mylène Farmer”

En effet, si le morceau a bien été écrit par Booba, il était en réalité destiné à la chanteuse Alizée, pour un titre datant d’il y a 10 ans. En la retouchant, en l’améliorant, en la remettant au goût du jour, Kopp a réussi à tirer de cette chanson devenue obsolète, ce morceau mélodieux qu’on pourrait presque ranger dans la variété française plutôt que dans le hip-hop.

Aujourd’hui au top des charts, Arc-en-ciel n’en finit plus de séduire mais passe pourtant assez peu dans les radios généralistes. C’est d’ailleurs le cas pour une grande majorité de morceaux issus de l’industrie de la musique urbaine. Une situation que déplore le Duc : “Je trouve ça déplorable et ça confirme ce que je dis dans mes textes depuis bien longtemps. Il y a une volonté de ne pas mettre les gens comme moi en avant et de ne pas leur donner leur médaille quand il la mérite”.

Pour retrouver l’interview de Booba sur France Inter vous pouvez cliquer ici. Quand à son single Arc-en-ciel, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming !