50 Cent de retour en studio à la demande de Dr. Dre !

De retour à la musique aux côtés de Scott Storch...

Cela fait un petit moment maintenant que 50 Cent n’a pas sorti d’album à proprement parler. Le dernier, “Animal Ambition” date en effet de 2014. Si l’on attendait avec impatience de découvrir son projet “Street King Immortal” qu’il avait annoncé, ses problèmes avec son label, entre autres, ont fait repousser cette sortie au rappeur.

Il y a quelques jours, une publication de 50 Cent sur son compte Twitter a redonné de l’espoir à ses supporters, et pour cause.

Il s’agit en en effet d’une photo de lui, accompagné de Scott Storch.

"J'ai pris du temps, maintenant on est de retour, j'ai bossé avec Scott Storch et Dre. D'ailleurs il m'a dit qu'il aimait ce que je faisais à la télévision mais qu'il voulait que je sois de retour en studio."

Écrits en légende, ces mots veulent tout dire. 50 Cent est bien de retour dans la musique. Même si nous ne savons pas concrètement ce qu’ils nous préparent, ce qui est sûr c’est que des nouveautés ne vont pas tarder à arriver, et cela risque ne ne pas être décevant. Si Dr Dre a produit l'album "In Da Clud" de 50 Cent, leur connexion est plus qu'explosive. Scott Storch est lui aussi légendaire. Le producteur américain est entre autres à l'origine de l'énorme single "Still Dre" avec Dr Dre bien-sûr, rien que ça...

Pour le moment nous n'avons pas davantage d'informations sur la potentielle sortie imminente d'un sixième album studio, ou peut-être d'un autre projet, mais cela ne dervait pas tarder à arriver. Alors restez bien à l'affût !