Eminem et Royce Da 5'9" travaillent sur "Bad meets Evil II" !

Après avoir pris une belle pause d’environ quatre ans, Eminem était enfin revenu sur le devant de la scène avec son album “Revival” en 2017 puis avec “Kamikaze” peu de temps après, bien mieux accueilli par son public.

Aujourd’hui, c’est une très bonne nouvelle qui vient s’ajouter : Eminem travaille sur “Bad Meets Evil 2” avec Royce Da 5'9" ! Très attendu par leurs supporters respectifs, le projet des deux rappeurs de Détroit devrait voir le jour prochainement.

C’est lors d’une interview de Royce Da 5'9" (à retrouver ci-dessous) que de bonnes nouvelles sont tombées : les deux artistes ont déjà plusieurs chansons en stock. Maintenant propriétaire de son propre studio, Royce Da 5'9" est hyper motivé à terminer le projet et à dévoiler le fruit de son travail avec The Marshall Mathers au grand jour !

“C'est facile, c'est peu de travail, c'est l'un de ces défis amusants."

Si le duo Bad Meets Evil est devenu célèbre avec le titre "Bad Meets Evil" (extrait de l’album “The Slim Shady LP”), c’est seulement en 2011 que le fameux gropue décide de travailler ensemble à nouveau avec l’album “Hell: The Sequel”. Depuis, de nombreuses rumeurs ont fait surface et beaucoup d'espoirs se sont fait ressentir, notamment dans plusieurs articles à l'affût de chaque indice, mais rien de concret pour autant. Leur reformation actuelle sonne donc comme une très bonne nouvelle, et l’on attend avec impatience d’avoir davantage d’informations sur le projet. Restez bien à l’affût !