Tyga : Plus d’un milliard de vues en seulement un an, bientôt l’album ?

Présent sur tous les fronts, Tyga devrait marquer le game au fer rouge avec son nouvel album et ses singles comptabilisant déjà plus d’un milliard de vues…

Vous le pensiez fini ? Que nenni… Actif plus que jamais, Tyga livre des singles inédits depuis maintenant un an comptabilisant plus d’un milliard de vues sur YouTube, rien que ça, mais à quand l’album ?

Présent depuis 2010, Tyga est un incontournable du rap game et notamment des plus grands clubs mondiaux. Hitmaker dans l’âme, les productions touchées par Tyga se transforme le plus souvent en tube comme en atteste ses nombreux morceaux à succès. "Rack City", "B*tch Betta Have My Money", "Wait For A Minute" ou encore "Hookah"… pratiquement aucune année ne s’est passée sans la présence d’un hit signé de l’ex compagnon de Kylie Jenner !

Cependant, sa relation avec la plus jeune milliardaire du monde a mis sa carrière dans l’ombre : "Quand tu es une personnalité publique et que tu es en couple, c’est dur pour les gens de dissocier, de faire la part des choses. On ne me voyait que en tant que "petit ami de Kylie". Cela a littéralement mis mon talent dans l’ombre et cela a détruit mon travail d’artiste". Désormais célibataire, le come-back de Tyga est des plus virulents et l’album devrait confirmer ce retour en grande pompe…

Depuis maintenant un an, le 15 mai 2018 pour être précis, Tyga faire preuve d’une grande productivité en balançant divers singles, freestyles et clips plus que bien reçus par sa fan base et le monde du rap. Dominant l’été dernier grâce à "Taste" en collaboration avec Offset et ses 708 millions de vues, Tyga a continué de surfer sur cette vague en révélant les clips de "SWISH", "Swap Meet", "Dip" avec Nicki Minaj, "Floss In The Bank", "Girls Have Fun" en compagnie de Rich The Kid et G-Eazy et son dernier né "Goddamn". Tant de morceaux mis en images qui réalisent un score impressionnant… plus d’un milliard de vues sur YouTube en incluant son freestyle "Shine" avec Swae Lee

Également présent pour performer sur les morceaux d’autres stars du rap game actuel, comme ses prestations sur le remix "Wow" de Post Malone ou celui de "Pure Water" des Migos, son freestyle sur la production de "Thotiana", ou encore sa performance sur le nouveau banger de YG intitulé "Go Loko" et celle pour offrir sa force à Shenseea, Tyga assure le show et compte bien frapper le game d’un grand coup d’ici peu !

Au final, pas moins de neuf nouveaux morceaux ont été publiés depuis l’été 2018 mais toujours aucune trace d’un album… une nouvelle stratégie pour Tyga ? À l’heure où le streaming domine le marché de l’industrie musicale, les streams obtenus grâce à ces hits devraient porter l’album vers d’autres cieux dès sa sortie ! On espère tout de même que ce nouvel opus fera plus de bruit que son dernier album en date baptisé "Kyoto" balancé en février 2018 et disponible ci-dessous…Affaire à suivre !