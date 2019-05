Kanye West parle de sa relation avec Drake !

Les choses semblent s'arranger entre les deux artistes...

La deuxième saison de la série Netflix de David Letterman, “My Next Guest Needs No Introduction” est sur le point de commencer et Kanye West est l’un des nombreux invités de marque à s'asseoir en face de l’hôte.

Dans un aperçu de l'épisode ci-dessous, Ye a fait des commentaires intéressants sur sa relation avec Drake, de manière très posée et réfléchie.

"J'ai un ami qui m'a dit que mon pouvoir est mon influence. (...) Et j'ai dit que mon pouvoir est ma capacité à ne pas être influencé."

Les différents de Kanye et Drake ont atteint leur paroxysme lorsque Yeezy a demandé au rappeur de Toronto de s'excuser sur Twitter alors qu’il avait suivi sa femme sur Instagram. Dans un discours ultérieur, celui à qui l’on doit "Flashing Lights" a accusé Drake de menacer sa famille et de le lui lancer des piques sur sa collaboration avec Travis Scott, "Sicko Mode".

Depuis, les choses semblent s’arranger. Alors que Kanye West a effacé le fameux “Say What’s Real”, morceau qui avait posé problème entre les deux rappeurs également; Drizzy, lui, a remercié Ye pour son influence sur dans la musique depuis dix ans. Une belle déclaration publique qui semble montrer qu'il est prêt à enterrer la hache de guerre...

La situation pourrait donc aller dans une meilleure direction pour eux, mais seul le temps nous le dira. Il est vrai que l'on est jamais à l'abris d'une nouvelle mésentente. En attendant de le savoir, on vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous !