Luv Resval nous présente le premier épisode de ''Mephistory'' !

Découvrez le nouveau concept de Luv Resval : Mephistory épisode 1.

Quelques mois après la sortie de son dernier EP composé de sept titres ‘’LUV KILLS’’ ; Luv Resval nous dévoile aujourd’hui le premier épisode de son nouveau concept : Mephistory !

Sous forme de vlog, on accompagne le poulain d’Alkpote pendant un peu plus de quatre minutes au travers des diverses péripéties qu’il a vécus lors de son voyage aux Etats Unis. Filmé avec la caméra d’un téléphone, le rendu se veut authentique et réussi, et nous permet de nous immiscer complètement dans le quotidien de Luv.

Pour finir en beauté ce premier épisode, l’auteur de ‘’Real Racks’’ nous offre un freestyle inédit, dans un domaine dans lequel il a déjà fait ses preuves : la trap. Sur une production typiquement américaine, le jeune rappeur enchaîne les punchlines avec une efficacité sans précédent, dans ce nouveau morceau vraisemblablement intitulé ‘’¥11’’.

Pour le visuel, Luv Resval a profité de son voyage aux USA pour nous offrir des plans inhabituels dans le rap français mais néanmoins caractéristiques des clips américains.

En attendant le deuxième épisode de ‘’Mephistory’’, on vous laisse découvrir le premier épisode juste en dessous.