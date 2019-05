Un bloc entier va désormais porter le nom du Notorious B.I.G à Brooklyn !

En hommage au Notorious B.I.G, le tronçon Saint-James de Brooklyn va être rebaptisé “Christopher Wallace ” !

Véritable icône du hip-hop américain et mondial, The Notorious B.I.G est aujourd’hui reconnu de tous comme l’un des meilleurs rappeurs que le monde ait pu voir. Décédé en 1997, souvent comparé et mis sur un pied d’égalité avec un certain Tupac, Biggie Smalls est devenu une légende, en particulier dans la communauté de New York puisqu’il a grandi dans le quartier de Brooklyn.

Un Quartier qui a décidé de lui rendre hommage une nouvelle fois, puisqu'après une rue new yorkaise et un playground, c’est au tour d’un “bloc” entier de porter le nom du rappeur ! Le tronçon Saint James, situé entre l'avenue Gates et la rue Fulton à Brooklyn portera désormais le patronyme civil du Notorious B.I.G, et sera donc renommé “Christopher Wallace ”.

Si la mesure n’est pas encore appliquée, elle a été votée par le 2ème conseil de la communauté de Brooklyn et devrait bientôt être approuvée par la municipalité et le maire de New York, Bill de Blasio.

L’un des leaders de cette initiative, LeRoy McCarthy, décrit cette nouvelle mesure comme un symbole : “Honorer Biggie symbolise plus qu'honorer un seul homme. Cela symbolise une culture. Cela symbolise un arrondissement. Cela symbolise un peuple et le hip hop est mondial.”

Retardée suite au protestations de certains détracteurs, la réforme devrait cependant être valide très prochainement même si elle ne date pas d’hier puisque cela fait plusieurs années qu’elle est en discussion.

Parmi les personnalités contre la nouvelle appellation du tronçon, on retrouve entre autres, Lucy Koteen, membre du conseil du second conseil de la communauté de Brooklyn et ayant voté en opposition au projet : “Il (Biggie) a eu une mort violente et physiquement, l'homme n'est pas vraiment un modèle pour les jeunes. Je ne vois pas en quoi ce type était un modèle et, franchement, cela me choque.”

Malgré tout, le hip-hop gagne toujours ! Et la rue “Christopher Wallace ” devrait voir le jour très bientôt, le 10 juin prochain, pour le plus grand plaisir des amoureux de rap, de la culture urbaine et des fans de Biggie.

A noter que s'il avait été vivant aujourd'hui, Biggie Smalls aurait fêté ses 47 ans.