PNL : Un pop-up store dans Paris !

PNL vous attend dans Paris pour un pop-up store signé QLF…

Le suspens n’aura pas duré longtemps… La semaine dernière, PNL surprenait le rap français avec un nouvel Instagram et un nouveau site internet tous deux mystérieux. Après avoir fait jaser la sphère du rap game, le concept vient d’être révélé… il s’agit d’un pop-up store !

Le 13 mai dernier, de nombreux fans ont pu inscrire leurs coordonnées allant du nom à l’adresse postale sur leur nouveau site internet. Après une semaine d’attente, les fervents supporters ont reçu dans leur boite aux lettres une invitation plus qu’alléchante.

En effet, ces derniers étaient conviés au 16 rue des Coutures Saint-Gervais ce 25 et 26 mai pour l’ouverture d’un pop-up store. Ouvert de 10 à 22 heures, le treizième arrondissement de Paris accueillera les fans pour découvrir, et certainement acheter, la première collection signée du duo de Corbeil-Essonnes. Cependant, que contiendra cette collection très attendue comme en atteste l'engouement autour d'eux ? Une collaboration avec Nike ou encore Off-white comme la veste QLF présentée dans le clip de "Au DD" ? Une toute nouvelle marque? Ademo et Nos continuent de cultiver le mystère, la réponse ce week-end lors du pop-up !

Côté musique, le dernier clip en date "Deux Frères" est disponible sur YouTube et frôle actuellement les dix millions de vues en deux semaines. Selon vous, quel sera le prochain titre de l'album "Deux Frères", déjà certifié double disque de platine, à se voir mettre en images ? On attend vos suggestions...