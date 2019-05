50 Cent prend la défense d'Eminem contre Lord Jamar !

Il y a quelques jours, Lord Jamar (membre de Brand Nubian), accordait une interview au média RapMatic qui a fait une grosse polémique. En effet, le rappeur n’a pas hésité à dire tout ce qu’il pensait d’Eminem, et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas mâché ses mots.

"Mon problème avec Eminem, et je déteste parler de ce fils de p***, c'est qu'on ne peut pas le couronner Roi sans regarder le reste du royaume. Pour les blancs, Eminem sera couronné roi car il a vendu plus d'albums que les autres rappeurs. Dans la vie quotidienne des Noirs, des gens qui sont à l’origine de ce p*tain de rap, personne n’écoute Eminem. [...] Est-ce qu'il sait assembler les mots ? Oui. Mais ça ne suffit pas. On s'en fout si le contenu est nul. Il parle de frapper sa mère et de prendre des pilules, donc je me soucie pas de la qualité de son rap.Ses morceaux sont mauvais, son flow et sa voix aussi."