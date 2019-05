Kanye West et Kim Kardashian révèlent le nom de leur quatrième enfant !

Un prénom très original et significatif...

C’est la semaine dernière, le 10 mai, que Kanye West et Kim Kardashian ont vu leu quatrième enfant faire son entrée dans le monde. Alors que l’attente autour de cette nouvelle se fait forte, les deux personnalités se sont enfin décidés à révéler le nom de leur petit dernier publiquement.

Psalm, c’est comme cela que leur dernier arrivé s’appellera. Hyper original, ce choix de prénom n’est pas si surprenant lorsque l’on se remémore du nom des trois autres enfants, à savoir North, Saint et Chicago.

Conscient de cette appellation peut commune, Kanye West n’a pas hésité à solliciter son public pour connaître son avis sur la question :

"North, Saint, Chi and Psalm West ❤️ Que pensez-vous du prénom Psalm ?"

Si les réactions sont assez extrêmes, tant dans le positif que dans le négatif, le moins que l’on puisse dire est que cet enfant fait déjà beaucoup parler de lui, à seulement quelques jours d’existence.

Assez surprenant, ce prénom est loin d’avoir été choisi au hasard. Cela signifie effectivement “Psaume” en français : un ouvrage de la Bible qui regroupe des hymnes, complaintes, chants de foi et louanges. Très spirituel et tourné vers ce genre de problématiques, comme on a pu le voir avec ses chants gospels et sa nouvelle envie de créer son propre mouvement religieux; Kanye West est totalement en adéquation avec ses choix de vie.

Né à nouveau d’une mère porteuse (Kim Kardashian ayant une maladie qui ne lui permet pas de supporter une grossesse), Psalm a pointé le bout de son nez pile au bon moment.

"Joyeuse fête des mères. Avec l'arrivée de notre quatrième enfant, nous sommes bénis au-delà de tout. Nous avons tout ce dont nous avons besoin"

Tels étaient les mots inscrits en légende de la photo publiée par Kim Kardashian. On vous laisse découvrir la photo qui l'accompagnait ci-dessous...