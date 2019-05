Drake : une radio de Milwaukee refuse de le jouer par solidarité pour l'équipe NBA de sa ville !

La radio locale de Milwaukee Kiss Fm, décide d'arrêter de jouer du Drake pour soutenir la franchise de sa ville, les Bucks opposés aux Raptors de Toronto en finale de conférence NBA !

Véritable superstar dans l’industrie musicale, le rappeur canadien Drake est aussi un très grand fan de NBA et surtout un supporter inconditionnel de l’équipe de sa ville natale, les Toronto Raptors.

Prêt à tout pour aider son équipe, Drizzy n’hésite pas à “trashtalker”, les équipes adverses lorsqu'il assiste aux matchs depuis le bord du terrain. On a également pu le voir, après des rumeurs comme quoi les équipes desquels il porte le maillot en public perdent toujours, revêtir un short des 76ers de Philadelphie pour qu’ils soient défaits par ses chers Raptors lors du deuxième tour des playoffs.

Une tactique efficace puisque Toronto s’est imposé ce soir là sur un magnifique shoot au buzzer de son franchise player Kawhi Leonard, validant ainsi son ticket pour avancer dans les playoffs et défier les Bucks de Milwaukee en finale de conférence. Le dénouement incroyable de la série pourrait d’ailleurs inspirer un freestyle à Breezy comme le suggère ce post instagram...

Morceau de Drake ou pas, ces finales de conférence s’annoncent particulièrement serrées même si les Bucks mènent déjà un match gagné à zéro contre la franchise de coeur du rappeur canadien .

N’ayant plus connu les finales NBA (la prochaine étape pour les gagnants des finales des deux conférence) depuis 1971 , la communauté de Milwaukee est déterminée à les retrouver et affiche un soutien sans faille à son équipe. Toute la ville se mobilise, si bien que Kiss Fm l’une des radios locales à décidé de ne plus passer de Drake dans sa programmation et ce jusqu'à la fin du tour contre les Raptors !!

C’est en tout cas ce qu’on peut déduire des déclarations suivantes postées sur le blog de la radio :

“Oh, c'est une chanson où l'on entend Drake? Non. Pardon. Byeee. Nous ne pouvons pas prendre ça.”

Ce Boycott ne s’adresse pas qu’à l’artiste canadien mais bien à tout Toronto !

“Quand Toronto viendra à Milwaukee, ils n’entendront aucun des mecs de leurs ville natale sur 103.7 KissFM. Non les gars. Gardez cela pour chez vous. Pas chez nous.”

Pas de pitié donc, pour tout ce qui vient de près ou de loin du canada avec les Bucks et leur ville. Rendez-vous est pris dès ce soir pour la deuxième confrontation entre les Raptors de Drake et la franchise de Milwaukee !