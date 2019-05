Aya Nakamura choisie pour dévoiler le maillot de l'équipe de France féminine !

La chanteuse soutient la Coupe du Monde de football féminin...

Si l'on entend parler de foot à outrance et depuis bien longtemps, il est vrai que les équipes féminines sont beaucoup moins populaires. Féministe dans sa démarche, Aya Nakamura a récemment décidé de s'impliquer dans ce sens. Une belle initiative.

Leur Coupe du Monde commence dans deux semaines (le 7 juin prochain), et ce n'est autre que la chanteuse qui a été choisie pour présenter le maillot officiel de l'équipe de France.

De plus en plus populaire avec des tubes et des vues qui s'accumulent, l'artiste semble avoir passé un nouveau cap dans sa carrière : elle est convoitée par des grosses marques pour les représenter, ce n'est pas rien.

Ce sont en effet JD Sport et Nike qui ont décidé qu'Aya Nakamura serait la personne la plus apte a présenter ce nouveau maillot pour le moins symbolique. Et cela ne s'arrête pas là. D'autres pièces comme des survêtements sont également en ligne (mais présentés par d'autres femmes), à retrouver dès à présent sur le site officiel de JD Sport.

Du haut de ses 24 ans, la chanteuse se voit également choisie pour être l'ambassadrice de la marque Magnum. C'est sur la plage de la Croisette à Cannes qu'elle est venue inaugurer ce nouveau partenariat il y a quelques jours...

Teinte en blonde et bien apprêtée, Aya Nakamura a donc partagé sa photo sur son compte Instagram pour présenter le nouveau maillot, et le moins que l'on puisse dire est qu'elle le porte fièrement.

Très impliqués, les supporters de la jeune artiste n'ont pas hésité à réagir. Beaucoup la complimentent sur son physique tandis que d'autres réclament haut et fort la conception d'une chanson à l'instar du tube "Ramenez la Coupe à la maison" de Vegedream. Qui sait, cette demande et motivation générales lui donnera peut-être des idées ?

En attendant de le savoir, on vous laisse découvrir les clichés de ce nouveau partenariat !