Garorock dévoile une grosse programmation rap cette année !

Le plus gros festival du sud-ouest annonce des blazes très prometteurs...

Né d’un jeu de mot entre Garonne et Rock, le plus gros festival du sud-ouest, à savoir Garorock, verra sa 23ème édition se dérouler bientôt. Du 27 au 30 juin prochain, ce sont en effet plus de 95 000 festivaliers venus de la France entière mais aussi du Royaume-Uni (entre autres) qui sont attendus à Marmande, à une heure environ de Bordeaux.

Mis à part le cadre très sympa et festif, la programmation de l'évènement s’annonce très prometteuse cette année. A l’affiche, niveau urbain, on pourra retrouver de nombreux talents : Moha La Squale, Vald, Columbine, PLK, Dj Snake, Lomepal, Alpha Wann, Georgio, Macklemore, Aya Nakamura, Bigflo & Oli, Angèle, Roméo Elvis ou encore De La Soul ! Une belle liste de blazes qui assure une bonne dose de rap pour bien commencer l’été.

Très sensible et impliqué dans le respect de l’environnement, le festival est implanté sur un site classé Natura 2000 (biodiversité protégé). Inutile de préciser que la propreté des espaces est un atout en plus pour les festivaliers (à condition qu'il ne pleuve pas).

Garorock, c’est beaucoup de musique, mais c’est aussi tout ce qu’il y a autour. Avec son camping (qui a sa propre scène) et ses divers espaces de repos, le lieu propose une expérience singulière permettant de passer quatre jours inoubliables avec divers activité proposées : animations, stand-up, théâtre, etc…

Si vous voulez prendre vos places et/ou découvrir la programmation complète, direction la billetterie par ici !