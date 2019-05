YNW Melly : Accusé d’un double meurtre, il pense s’en sortir !

Accusé d’avoir assassiné deux de ses potes, Melly pense pouvoir sortir de prison prochainement...

On vous en parle depuis le début de l’année. Découvert par Kanye West, le phénomène YNW Melly a mis sa jeune carrière sur pause suite à son arrestation pour deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré, mais malgré ça, il pense pouvoir s’en tirer !

Il y a neuf mois, Melly révélait son single "Murder On My Mind". Comptabilisant plus de 210 millions de vues à ce jour, le succès était au rendez-vous pour le rappeur de Floride. Soutenu par Kanye West avec lequel il performe sur "Mixed Personalities", tout semblait lui sourire… jusqu’à son arrestation.

Membre de l’écurie YNW, l’un de ses membres s’est donc vu accuser d’un double meurtre au premier degré en février dernier. Accusé d’avoir sauvagement abattu ses deux amis YNW Sakchaser et YNW Juvy en octobre dernier en Floride, Melly a tout de même plaidé non coupable en mars dernier. Alors qu’il risquait la perpétuité, et la peine de mort selon certaines sources, Melly est persuadé qu’il peut s’en tirer sans aucune peine de prison.

Ce mercredi 15 mai, la famille du jeune rappeur a partagé un appel téléphonique sur le compte Instagram de Melly dans lequel il s’explique sur cette condamnation qui n’aboutira pas, selon lui. Dans cet appel, Melly déclare qu’il rentre à la maison : "Dieu est réel. Il a nettoyé mon âme, il m’a grandement béni. C’est la raison pour laquelle je rentre à la maison."

Il ne nous reste plus qu’à attendre le jugement final lors de son procès qui se tiendra prochainement, cependant, cela semble mal parti pour Melly…