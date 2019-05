Chris Brown dévoile la double cover de son album !

"Indigo" arrive à grands pas...

On vous en parlait déjà au début du mois, le nouvel album de Chris Brown, "Indigo", se rapproche de plus en plus, et la tension se fait sentir parmi ses supporters. Si l'artiste tease son album depuis plusieurs mois maintenant, il se pourrait bien que les choses se concrétisent.

C'est en effet sur des réseaux sociaux qu'il a pris l'initiative de nous en dire un peu plus le jour même de son 30ème anniversaire. Sur une publication visible sur son compte Instagram, on peut désormais découvrir la double cover officielle de son projet à venir. Si l'on sait d'ores et déjà que ce dernier verra le jour le 21 juin prochain, les visuels l'accompagnant promettent beaucoup. Hyper colorées, les deux images sont signés par les artistes en graffitis Saturno (The Creatter) et Jeff Cole.

Extrêmement fan du monde du graff, quoi de mieux pour Chris Brown que de dévoiler deux pochettes aussi recherchées et stylisées. Si sur le premier visuel on peut le voir au milieu de créatures particulières. Le deuxième est beaucoup plus "spirituel". On y voit un corps en lévitation entre deux pyramides... Une belle façon d'annoncer la couleur de ce que le rappeur nous prépare.

Histoire de continuer dans les bonnes nouvelles, Chris Brown a annoncé une tournée aux States en commun avec Nicki Minaj qui devrait débuer cet été, histoire de célébrer son 9 ème album en beauté. Composé de 30 titres et de multiples featurings plus fous les uns que les autres, le projet verra son premier extrait bientôt révélé. Breezy a en effet récemment annoncé que le premier titre verra très prochainement le jour.

On vous laisse découvrir les visuels en attendant la suite avec impatience. Soyez au rensez-vous !