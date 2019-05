PNL : Un nouveau site Internet et un nouvel Instagram !

Mais que nous réserve PNL avec ce site internet et ce compte Instagram mystérieux ?

Autant vous le dire tout de suite, nous n’avons que très peu d’informations quant au nouveau site et au nouveau profil Instagram lancés par PNL, mais nous avons tout de même quelques idées…

Nul besoin de les présenter ! Groupe numéro un du rap français, connu à l’international et certifié disque de diamant avec "Dans la légende", rien n’arrête Ademo et Nos qui prennent plaisir à écraser le rap game à chaque apparition.

De retour en avril dernier avec leur nouvel album "Deux frères", le come-back n’est pas passé inaperçu et a réalisé des scores sans précédents. Certifié double disque de platine, et ce n’est que le début, PNL compte bien dominer cette année 2019, une mission réussie jusqu'à présent ! Véritable professionnel du marketing, l’univers de PNL est aussi suivi que mystérieux. Regorgeant d’idées, les deux frères ont une nouvelle fois surpris le monde du rap avec ces deux nouveaux projets !

Ce lundi 13 mai, un nouveau compte Instagram a été divulgué par les deux frères ainsi que leurs amis proches. Baptisé Que La Famille, le profil compte déjà plus de 33 400 abonnés (un nombre qui ne cesse d’évoluer) pour 0 abonnements ! On peut y découvrir une seule et unique publication, celle d’un site internet nommé "www.quelafamille.com" avec marqué en légende : "Collection N°1 – 2019 Inscrivez-vous". Une fois le lien cliqué, un site vous accueille et vous propose de vous inscrire en précisant votre nom, prénom, adresse postale, rue, et mail. Mais que propose vraiment le site ? Pour le moment, rien !

Cependant, on sait qu’Ademo et Nos collaborent avec Nike ou encore Off-White comme en atteste le clip "Au DD" ou encore une simple photo Snapchat. Donc, ces modèles ainsi que de nombreux autres pourraient être en vente prochainement sur le site, mais ce n’est qu’une supposition. Notez également que les frères PNL ont commenté cette publication et ont donné un petit indice sur les produits à venir.

D’un côté, le petit frère balance un simple "F.l.o.w F.L.O.W d’Eikichi". Reprenant le personnage Onizuka, les deux F.L.O.W ne nous aident pas vraiment, c’est surtout le commentaire d’Ademo qui nous ouvre les yeux. Le fils aîné marque à son tour "F.L.O" à deux reprises, en retirant le "W", mais pourquoi ? Dans le monde du rap, les flow du mic et ceux du style vestimentaire sont indissociables, et PNL l’a compris depuis longtemps ! Nous supposons donc que cette boutique proposera de nombreux vêtements stylisés, mais rien d’officiel bien sûr !

Restez connectés, les nouvelles arriveront bien plus vite que vous ne le pensez, en attendant, on vous laisse découvrir ou re-découvrir leur dernier album en date qui s'améliore à chaque écoute, le secret de leur réussite !