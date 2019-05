Lil Wayne annule un concert à cause de la police !

Pas de Lil Wayne sur scène qui refuse de se faire fouiller par la police…

Prévu dans la programmation et particulièrement attendu par les festivaliers, Lil Wayne a dû se résoudre à annuler son concert mettant en cause la police.

L’édition 2019 du Rolling Loud continue de faire parler d’elle, et malheureusement en mal… Entre la fusillade de Young Thug et celle de NBA Youngboy causant la mort d’un spectateur, une nouvelle polémique vient décorer cette édition 2019 !

Etant donné que le Rolling Loud semble être la cible de nombreuses attaques, la sécurité du festival a été renforcée avant d’éviter de nouvelles fusillades ou autres drames. Cependant, la présence des forces de l’ordre ne semble pas satisfaire tout le monde, notamment Lil Wayne qui a tout bonnement annulé sa date, on vous explique.

Samedi soir dernier (le 11 mai), Weezy s’est rendu au Rolling Loud afin d’assurer son show. Cependant, lors de son arrivée, l’interprète de "Lollipop" a refusé d’être fouillé par la police, un choix lui interdisant l’accès au lieu. Remonté, Lil Wayne s’est expliqué sur sa page Twitter : "À tous mes fans qui sont venus me voir à Rolling Loud, je suis désolé mais je ne jouerai pas. La police du festival (Not Rolling Loud) a imposé l’obligation de me faire contrôler et de vérifier si je pouvais me rendre sur le terrain du stade. Je ne me contente pas et je ne me contenterai jamais de me voir ordonné de faire mon travail et de vous offrir un excellent spectacle. Je serai à Story ce soir pour l’après match et vous pourrez me suivre en tournée avec mon frère Blink 182 cet été."

Une déception évidente pour les fans du rappeur qui pourront le retrouver lors des nombreuses dates de concert prévues tout au long de l’année !