Une fusillade impliquant NBA Youngboy fait un mort !

Impliqué dans une fusillade causant la mort d'un fan, NBA Youngboy a tout de même assuré son show…

Ce week-end, le jeune NBA Youngboy s’est retrouvé impliqué dans une fusillade causant la mort d’une personne, sa petite-amie a également été touchée…

Mauvaise période pour le rap game ! La semaine dernière fût mouvementée outre-Atlantique impliquant des stars du rap game actuel. Tout d’abord, Offset a échappé de justesse à une fusillade. Ciblé à la sortie de son studio, il a frôlé la mort. Si ça ne suffisait pas, Young Thug a dans la foulé été victime d’une fusillade à Miami, mais s’en sort sans aucune blessure. Cette attaque s’est déroulée lors du Rolling Loud Festival, un festival réputé au pays de l’Oncle Sam qui fait couler beaucoup de sang en cette année 2019. Donc après Young Thug, une autre tête d’affiche s’est retrouvée au centre d’une fusillade, le jeune phénomène NBA Youngboy.

Ce dimanche 12 mai, l’artiste et son entourage ont été pris à partie par des inconnus armés jusqu’aux dents. Situés près de l’hôtel Trump à Sunny Isles (Miami), les deux équipes ont montré les crocs avant de sortir les crosses et de tirer dans tous les sens. Une fusillade meurtrière causant la mort d’un spectateur victime d’une balle perdue et de nombreux blessés comme la petite-amie du principal concerné. Les forces de police recherchent activement les auteurs de cette fusillade armés d’armes de poing et d’AK47.

Après cette attaque, NBA Youngboy s’est rendu sur scène afin d’assurer son show devant des milliers de supporters. Seulement âgé de 19 ans, la carrière de NBA a failli prendre fin, à l’instar de XXXTentacion ou plus récemment de Nipsey Hussle. Cette année 2019 prend une très mauvaise tournure…! Cepdendant, côté musique, tout semble rouler aux USA comme en atteste les nombreux projets qui voient le jour depuis le début de l'année. Entre les confirmés et les jeunes rookies, le rap game n'a jamais été aussi convoité, comme le confirme le live de NBA YoungBoy, quelques heures après cette fusillade, disponible ci-dessous :