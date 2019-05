Kid Cudi & Adidas : un nouveau partenariat se met en place !

Après Kanye West, c'est autour de Kid Cudi de se lancer...

Il semblerait que Kanye West ne soit pas le seul artiste à collaborer avec la célèbre marque à trois bandes.

Alors que Kid Cudi se produisait au Rolling Loud Festival au Hard Rock Stadium de Miami (où Young Thug a été victime d'une fusillade vendredi matin), des affiches représentant une demi-tête féminine écrasée par une lune enflammée se répandent dans toute la ville (ainsi qu'à New York et à Los Angeles).

Confirmée officiellement, la nouvelle fait couler de plus en plus d'encre : Kid Cudi s'associe avec de nouveau avec Adidas, et ce visuel sera le logo de leurs futures pièces. L'association entre les deux n'est en effet pas nouvelle. On repense évidement à la participation de l'artiste au modèle TRESC Run de la marque Asterisk Collective lancée par Adidas l'année dernière. L'expérience se renouvelle donc, cette dernière connexion étant plus que fructueuse.

C'est sur son compte Instagram que l'artiste a relayé la fameuse image, très simplement. En bat du visuel, on peut apercevoir écrit l'adresse web suivant : "adidas.com/kidcudi". Nette et efficasse, cette déclaration reste très mystérieuse.

Si la nouvelle est connue de tous, personnesn'a pour autant de détails quant aux produits qui seront proposés, ni auccune date de sortie officielle. Restez donc bien à l'affût, la connexion risque de révéler du beau niveau , surtout lorsque l'on se rappelle du partenariat que Kid Cudi avait fait avec A.P.C par le passé !