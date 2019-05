2 Chainz : "LeBron James est un historien du hip-hop"

Le rappeur 2 Chainz a révélé le rôle très important qu’a eu le joueur NBA LeBron James dans l’élaboration de son dernier album “Rap Or Go To The League” !

Indissociablement liés dans la culture urbaine, les univers du hip-hop et de la NBA sont très proches. Drake et les Toronto Raptors, Eminem et les Pistons de Détroit, Justin Timberlake et les Memphis Grizzlies ou encore les Brooklyn Nets chers au coeur de Jay-Z, la liste des rappeurs et des artistes urbains supporters en NBA est longue.

Dans cette liste, on trouve notamment 2 Chainz, le rappeur d’Atlanta qui soutient l’équipe de sa ville, les Hawks. L’artiste a même investi son argent dans l’équipe de G league (ligue mineure) affiliée à la franchise NBA de ATL. Grand fan de basket, le Tity Boi n’est pas seulement supporter des Hawks puisqu’il s’intéresse à la la grande ligue dans son ensemble.

Il s’est d’ailleurs lié d’amitié avec un certain LeBron James, que beaucoup considèrent aujourd’hui comme l’un des meilleurs basketteurs (si ce n’est le meilleur) vivant actuellement. Particulière, la relation entre le sportif et l’artiste dépasse aujourd’hui le cadre du basket. C’est ce qu’a révélé 2 Chainz lors d’une interview pour Complex en racontant à quel point King James avait activement participé à l’élaboration de son dernier projet “Rap Or Go To The League”.

"Le fait qu’il prenne du temps pour venir me rejoindre en studio dépasse l’idée de concept. Il écoutait des titres, non seulement avant leur version finale, mais avant même qu’ils soient mixés, avant même que mes couplets ne soient modifiés. Il a un Dropbox rempli de mes chansons."

Véritable “historien du rap” selon le Tity Boi, LeBron a pu donner des conseils et des idées à un 2 Chainz très à l’écoute : “A-t-il composé un beat ? Non. A-t-il posé sur l’album ? Non. Mais il me donnait des idées et ses opinions sur ce qu’il entendait. Sur le coup je trouvais ça tout bonnement incroyable !”

Si cette relation de conseil peut surprendre, il était possible de la prévoir puisqu’on avait déjà pu voir les deux célébrités parler de l’élaboration de “ Rap Or Go To The League”, en février dernier avant même que l’album ne soit disponible :

Visiblement, 2 Chainz a été conquis par le numéro 23 des Lakers qui s’est certes illustré en aidant le rappeur à élaborer un projet solide, mais n’a en revanche pas été en réussite cette saison sur le plan sportif puisque son équipe de Los Angeles n’a pas réussi à se qualifier pour les playoffs NBA.