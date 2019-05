Nipsey Hussle : son magasin vient de réaliser 10 millions de dollars depuis son décès !

Les fans noient leur chagrin au "Marathon Clothing"...

Si nous savons malheureusement que Nipsey Hussle a perdu la vie, assassiné le 31 mars devant son magasin "The Marathon Clothing" au sud de Los Angeles, l’afflux d’amour et de chagrin de ses fans n’est pas passé inaperçu.

HipHopDX a confirmé avec l’entourage du défunt que l’entreprise qu’il avait créé, et devant laquelle il s’est écroulé, a rapporté 10 millions de dollars depuis son décès.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le personnel de la boutique travaille sans relâche, 24 heures sur 24, pour gérer la liste insurmontable des commandes.

“Merci à tous ceux qui ont passé une commande avec nous ces dernières semaines” (...) Nous apprécions l’effort de soutien sans précédent. Cela signifie beaucoup pour notre équipe et notre famille."

Tels étaient les mots touchants que l’équipe de Nipsey Hussle partageaient dans un post Instagram à ses 500 000 followers.

Les clients qui ont rendu hommage à la vision de Nipsey et lui ont consacré de l'argent ont également été remerciés.

Si malheureusement le magasin a dû fermer ses portes, l'équipe du “Marathon Clothing” accepte toujours les commandes via le site web de la marque prévoit de faire expédier les commandes le plus rapidement possible. Les bénéfices des achats iront au fonds d’investissement appelé “Our Opportunity" (Notre opportunité).

Le fonds et le programme ont été conçus par le regretté MC et son partenaire commercial David Gross dans le but d'aider les dirigeants de la communauté "de toutes les grandes villes à majorité noire à acquérir et à développer de manière systématique des projets de transformation".

Une belle motivation…