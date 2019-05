Les Migos ont besoin de vous pour choisir le nom de leur futur projet !

Après les succès de “Culture I” et “Culture II”, les Migos hésitent sur le nom de leurs futurs projets et vous pouvez les aider à choisir !

Autoproclamé meilleur groupe de musique depuis de certains Beatles, les Migos se sont imposés comme des artistes majeurs du hip-hop aux U.S.A. Après les succès retentissants de leurs 2 premiers albums les “Culture” volume I et II, Quavo et ses acolytes seraient en train de préparer leur nouveau projet !

Ce disque initialement prévu pour 2019, a finalement été décalé pour 2020 des suites d’un retard dû à la sortie de l’album “Father of 4” de Offset, que les multiples accrocs avec sa sulfureuse épouse Cardi B n’ont pas manqué de perturber.

En conséquence, les Migos ont choisi de prendre leur temps et de ne pas se précipiter. Une décision que le groupe a probablement prise dans l’optique de pouvoir travailler plus sereinement sur leur prochain disque commun. Le tout en profitant des retombés des albums solos de chacun, puisque Quavo et Takeoff ont également partagé leur premiers projets “Quavo Huncho” et “The Last Rocket”.

Les projets de chacun désormais sortis, les histoires de coeur de certains plus ou moins terminées, les Migos sont désormais tournés vers leur avenir. Alors que tout le monde attend un troisième opus de la série des “Culture”, il se pourrait qu’on ait droit à la suite de l’une de leurs anciennes séries de mixtapes “YRN” ou “No Label”. Les trois rappeurs, hésitants, ont trouvé un moyen de régler la question en demandant à leurs fans ce qu’ils préféraient via un sondage twitter. Alors plutôt “Culture III”, “YRN III” ou “No Label lll” ? Votez pour celui que vous préférez !