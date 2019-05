Franck Gastambide révèle le casting de sa série sur le rap français !

"Validé" bientôt sur vos écrans...

On vous en parlait déjà en octobre dernier, Franck Gastambide a décidé de se lancer dans un nouveau projet pour le moins séduisant. Après s’être essayé à proposer une nouvelle version du fameux film “Taxi”, ce dernier a décidé de se lancer dans la confection d’une nouvelle série. Intitulée “Validé”, cette dernière sera entièrement tournée autour du milieu du rap français actuel, à notre plus grand plaisir. Loin des comédies auxquelles Franck nous a habitué, cette nouvelle série se voudra plutôt dramatique.

Au programme ? Dix épisodes de trente minutes chacun, diffusés sur Canal +. Si pour le moment nous n’avons pas de date de sortie exacte, on sait tout de même qu’il faudra patienter jusqu’en 2020 pour pouvoir découvrir ce qui se prépare. D’ailleurs, si l’on en croit les sources, le tournage de la série aurait déjà débuté, et l’on connaît déjà également certains membres du casting.

C’est en effet sur Twitter que Franck Gastambide a décidé de publier un visuel. Sur ce dernier, on peut voir le jeune rappeur Hatik (qui tiendra le rôle principal), Sam’s ou encore Bosh. Côté acteurs, on pourra retrouver Sabrina Ouazani bient entendu, mais aussi Hakim Jemili, Liv Del Estal (The Voice) ou encore Adel Bencherif ! On apprend également qu’il y aura à plusieurs reprises des passages de rappeurs français qui viendront interpréter leur propre rôle. Un beau programme.

Il ne reste plus qu’à attendre la bande-annonce avec impatience !