Remy Ma bientôt de retour en prison ?

L'artiste de nouveau interpellée...

Remy Ma est connu pour ses excès de violence, on le sait. En 2007, l’artiste avait été condamné à huit ans de prison après avoir tiré sur une de ses amies pour une histoire de dette financière. Libérée au bout de 7 ans, elle était revenue déterminée et forte dans le monde de la musique.

Malheureusement, une nouvelle histoire pourrait bien lui attirer de nouveaux ennuis. Remy Ma a été interpellée après que Brittney Taylor soit allée porter plainte contre elle. Les deux artistes se trouvaient en effet toutes deux au show de télé "Love & Hip Hop : New York", et Remy Ma aurait porté des coups au visage à la présumé victime. Sur instagram, on peut voir la photo de cette dernière, effectivement très abîmée.

Selon Dawn Florio, l’avocat de Remy Ma, toute cette histoire n’est qu’un coup médiatique, et tous les faits sont absolument lui. Il dit que sa cliente était en effet présente au concert de charité, mais qu’elle est rentrée chez elle à 21h30 pour nourrir son bébé : heure à laquelle Brittney Taylor se serait faite frapper. Pour l’instant, nous ne savons absolument qui dit le vrai, qui dit le faux.

Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience pour savoir quelle issue aura cette histoire. Restez bien à l’affût !