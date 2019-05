Fianso a un nouvel objectif : créer les Victoires de La Musique du rap !

Un nouveau projet qui s'annonce prometteur...

C’est lors d’une interview accordée au média Le Parisien que Fianso s’est confié sur ses projets actuels. C’est après avoir parlé son interprétation de "Gatsby le Magnifique" au théâtre, de son intérêt pour la culture et la lecture, de sa carrière ainsi que de son approche personnelle de la musique qu’il a fait une annonce qui a fait couler beaucoup d’encre. C’est en effet une idée pour le moins originale que le rappeur a évoqué : créer les Victoires de la Musique du rap !

"J’aimerais le faire, j’ai même lancé des partenaires là-dessus, je me suis rapproché de Vivendi, de Havas. Loin de moi l’idée de critiquer les Victoires de la musique car le nouveau comité d’organisation essaie de faire bouger les choses. Mais avec le rap, on sera toujours sous une espèce de monopole car les plus gros labels ont le plus de voix parmi les votants."

S’il est vrai que le rap prend une place de plus en plus importante lors des cérémonies, avec des nominations de Bigflo et Oli, Damso, Orelsan bien-sûr, ou encore Moha La Squale pour ne pas tous les citer; l’idée de créer un événement propre au genre est tout de même assez alléchante.

"Je voudrais monter un énorme show à la hauteur de ce que représente cette musique aujourd’hui. Dans le top 10, il y a quelques années, on comptait peu d’artistes du rap, maintenant on compte peu d’artistes de variété. Certains rappeurs remplissent deux, trois Bercy d’affilée, c’est énorme. Il nous faut une soirée à la hauteur de ce succès."

On attend de découvrir quel forme prendra le projet exctalent avec impatience !