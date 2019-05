Booba annonce la sortie du premier album de Bramsito !

Lors d’un showcase, Booba a laissé entendre que Bramsito serait en train de préparer son premier album !

Signé sur le label 7 Corp appartenant à Booba et dédié à la pop urbaine, Bramsito est désormais un nom reconnu dans la musique française. En effet, depuis son hit “Sale Mood” en collaboration avec le duc et certifié single de platine, l’artiste a été propulsé dans une autre dimension et préparerait visiblement un nouveau projet.

C’est en tout cas ce que B2O a laissé entendre dans une courte vidéo dévoilée via les réseaux sociaux, où l’on peut voir le rappeur en plein showcase annoncer aux fans un album qui arriverait bientôt. Si beaucoup ont pu croire que Kopp parlait d’un futur projet de sa part, il faisait en réalité allusion à Bramsito ! Uniquement auteur de singles jusqu’ici, la sortie d’un album serait une grande première pour le chanteur issu du 91, tout comme pour son jeune label 7 Corp dont les artistes n’ont encore jamais sorti de projets.

Mélancolique avec son côté RnB, parfaite pour l’été avec ses sonorités afro-caribéennes, la musique de Bramsito a tout pour plaire et ce premier projet pourrait constituer pour lui une véritable opportunité de tremplin que ce soit pour étendre son public ou pour prouver ce dont il est capable sur un album entier.

Il n’y a pour le moment aucune information sur la date ou même le nom du projet. On peut cependant deviner qu’il sera disponible avant la fin de cette année 2019 et envisager qu’il compte parmi ses titres des singles tels que “Sale Mood” ou “Rappelle”. Dans tous les cas, on attend avec impatience le futur du disque du poulain de Booba.