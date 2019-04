Offset retrouve son père après 23 ans sans nouvelle !

Sans nouvelle de son père depuis ses quatre ans, Offset le retrouve 23 ans après…

La famille avant la musique ! Après 23 ans d’absence, Offset vient de partager la vidéo de ses retrouvailles avec son père qu’il n’avait pas vu depuis ses quatre ans, un moment fort en émotion.

Désormais père de famille, Offset est un homme avant d’être un rappeur. En couple avec la nouvelle star du game Cardi B, le duo a donné vie à une petite fille nommée Kulture, en référence à la série d’albums des Migos. Père de famille accompli, Kiari Kendrell n’a pourtant pratiquement jamais connu le sien, du moins le biologique. Ayant grandi avec sa mère et son beau-père, son père biologique avait disparu de sa vie dès ses quatre ans, un souvenir qui n’était plus présent que dans ses rêves.

C’est sûr son compte Instagram qu’Offset a partagé ces retrouvailles. Après 23 ans sans nouvelle de celui qui l’a mis au monde, le fils vient de retrouver son père dans cette séquence émouvante. Heureux, le rappeur s’est exprimé sur le réseau social : "Le rêve enfin réalité. Je n’avais pas vu mon père depuis 23 ans. Et je l’aime toujours. Le passé est le passé mais le présent est le plus important, je t’aime Papa, peu importe quoi !" Une nouvelle qui ne peut que nous donner le sourire, en espérant qu’il ne soit pas revenu profiter du succès de son fils… !

Côté musique, le premier album solo d’Offset est disponible sur toutes les plateformes de streaming, un "Father Of 4" réussi et à découvrir sans plus tarder si ce n’est déjà fait ! Concernant les Migos, "Culture III" a été repoussé et devrait voir le jour d’ici 2020… Patience !