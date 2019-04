Kanye West voudrait lancer son propre mouvement religieux !

Depuis quelques semaines maintenant, Kanye West a lancé son concept de “Sunday Service”. Les dimanches, le rappeur a pris pour bonne habitude de livrer de belles performances musicales, prenant des allures assez spirituelles. Si ce penchant a toujours beaucoup intéressé Kanye au long de sa carrière, il se pourrait bien qu'aujourd'hui il en face une priorité.

Alors que sa femme, Kim Kardashian, donnait une interview au magazine Elle, elle n’a pas manqué de valider cela publiquement.

Pour rappel, lors du festival Coachella, Kanye West avait également livré un live de folie entouré de sa famille pour célébrer la messe pascale.

C’est donc dans une suite plutôt logique que l’on vient d’apprendre une nouvelle tout de même assez originale : Yeezus souhaiterait lancer son propre mouvement religieux. Si cette information n’a pas été annoncée officiellement, la source proche de l’artiste semble assez véridique. De plus, dans le média, People on peut trouver quelques précisions sur la teneur des projets du rappeur :

"Il a évoqué l'idée de lancer son culte et il nous a dit ce à quoi ça pourrait ressembler. Ce ne serait pas un rite conventionnel. Ce serait une manière pour rapprocher les gens de Jésus à travers l’art et à travers une communauté. (...) Il est passionné par sa foi et il aimerait la partager de manière plus régulière. Il passe beaucoup de temps à étudier et à prier, il souhaite aussi partager ce cheminement intérieur."